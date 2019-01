Sumran Bhan, CTV News Toronto





Some parents and teachers have voiced concerns since the provincial government announced on Wednesday that it was considering scrapping a limit on class sizes in kindergarten and Grades 1 to 3.

The caps were introduced by the Liberals, after taking power in 2003.

For kindergarteners, the current limit is 29 students per class. For first, second and third graders, the classes are capped at 23 students. There are also averages that school boards have to adhere to.

Here is a look at how class sizes have shifted in the GTA, in the last 15 years, according to the ministry of education.

Toronto District School Board

School Year 20 or fewer 21 22 23 24 25 or more 2003-2004 19% 8% 12% 13% 12% 36% 2004-2005 27% 11% 11% 13% 12% 26% 2005-2006 30% 11% 13% 12% 11% 23% 2006-2007 58% 11% 11% 9% 5% 6% 2007-2008 78% 8% 6% 7% 1% 1% 2008-2009 86% 3% 4% 7% 0% 0% 2009-2010 89% 3% 4% 5% 0% 0% 2010-2011 87% 2% 4% 7% 0% 0% 2011-2012 90% 2% 3% 6% 0% 0% 2012-2013 87% 3% 3% 8% 0% 0% 2013-2014 87% 2% 3% 7% 0% 0% 2014-2015 87% 2% 4% 6% 0% 0% 2015-2016 86% 3% 4% 7% 0% 0% 2016-2017 93% 1% 2% 4% 0% 0%

Toronto Catholic District School Board

School Year 20 or fewer 21 22 23 24 25 or more 2003-2004 42% 12% 11% 9% 10% 16% 2004-2005 53% 12% 9% 9% 6% 11% 2005-2006 58% 13% 9% 7% 5% 8% 2006-2007 68% 10% 7% 6% 4% 5% 2007-2008 77% 12% 8% 3% 0% 0% 2008-2009 90% 5% 3% 2% 0% 0% 2009-2010 90% 4% 3% 3% 0% 0% 2010-2011 91% 4% 3% 3% 0% 0% 2011-2012 90% 4% 3% 3% 0% 0% 2012-2013 90% 5% 3% 2% 0% 0% 2013-2014 92% 3% 2% 3% 0% 0% 2014-2015 90% 3% 2% 4% 0% 0% 2015-2016 91% 4% 3% 2% 0% 0% 2016-2017 90% 3% 2% 4% 0% 0%

York Region District School Board

School Year 20 or fewer 21 22 23 24 25 or more 2003-2004 23% 9% 11% 12% 14% 31% 2004-2005 32% 12% 13% 13% 10% 20% 2005-2006 42% 12% 12% 12% 10% 12% 2006-2007 58% 16% 13% 7% 4% 2% 2007-2008 92% 2% 2% 4% 0% 0% 2008-2009 92% 2% 2% 4% 0% 0% 2009-2010 92% 3% 1% 4% 0% 0% 2010-2011 90% 2% 2% 5% 0% 0% 2011-2012 91% 3% 1% 5% 0% 0% 2012-2013 90% 2% 3% 5% 0% 0% 2013-2014 90% 3% 3% 5% 0% 0% 2014-2015 90% 2% 3% 5% 0% 0% 2015-2016 90% 2% 3% 5% 0% 0% 2016-2017 90% 2% 2% 6% 0% 0%

York Catholic District School Board

School Year 20 or fewer 21 22 23 24 25 or more 2003-2004 36% 10% 10% 12% 9% 23% 2004-2005 43% 12% 13% 11% 6% 15% 2005-2006 51% 11% 14% 11% 5% 8% 2006-2007 57% 15% 11% 9% 4% 5% 2007-2008 83% 10% 5% 3% 0% 0% 2008-2009 86% 9% 5% 1% 0% 0% 2009-2010 90% 5% 3% 1% 0% 0% 2010-2011 87% 5% 4% 4% 0% 0% 2011-2012 90% 4% 3% 3% 0% 0% 2012-2013 90% 1% 4% 5% 0% 0% 2013-2014 89% 4% 4% 4% 0% 0% 2014-2015 88% 5% 3% 5% 0% 0% 2015-2016 92% 4% 2% 3% 0% 0% 2016-2017 86% 7% 4% 3% 0% 0%

Peel District School Board

School Year 20 or fewer 21 22 23 24 25 or more 2003-2004 11% 9% 11% 14% 16% 39% 2004-2005 19% 13% 17% 15% 13% 23% 2005-2006 27% 16% 17% 14% 11% 15% 2006-2007 57% 17% 12% 8% 3% 3% 2007-2008 91% 2% 3% 4% 0% 0% 2008-2009 90% 2% 2% 6% 0% 0% 2009-2010 90% 3% 2% 5% 0% 0% 2010-2011 90% 2% 2% 6% 0% 0% 2011-2012 90% 2% 2% 6% 0% 0% 2012-2013 90% 2% 2% 6% 0% 0% 2013-2014 90% 3% 2% 6% 0% 0% 2014-2015 90% 3% 2% 5% 0% 0% 2015-2016 90% 3% 2% 5% 0% 0% 2016-2017 90% 3% 3% 4% 0% 0%

Dufferin-Peel Catholic District School Board

School Year 20 or fewer 21 22 23 24 25 or more 2003-2004 24% 11% 14% 16% 13% 22% 2004-2005 37% 12% 14% 12% 10% 15% 2005-2006 48% 13% 12% 13% 8% 6% 2006-2007 62% 15% 12% 9% 2% 1% 2007-2008 90% 2% 3% 5% 0% 0% 2008-2009 90% 1% 2% 6% 0% 0% 2009-2010 90% 2% 3% 6% 0% 0% 2010-2011 90% 2% 2% 6% 0% 0% 2011-2012 90% 2% 3% 5% 0% 0% 2012-2013 90% 3% 2% 5% 0% 0% 2013-2014 90% 4% 2% 4% 0% 0% 2014-2015 90% 2% 2% 6% 0% 0% 2015-2016 90% 3% 4% 4% 0% 0% 2016-2017 90% 3% 3% 4% 0% 0%

Durham District School Board

School Year 20 or fewer 21 22 23 24 25 or more 2003-2004 27% 10% 13% 14% 12% 24% 2004-2005 42% 13% 16% 10% 7% 12% 2005-2006 48% 14% 14% 9% 6% 9% 2006-2007 67% 16% 11% 7% 0% 0% 2007-2008 94% 3% 2% 1% 0% 0% 2008-2009 92% 4% 2% 2% 0% 0% 2009-2010 90% 4% 3% 3% 0% 0% 2010-2011 90% 3% 3% 4% 0% 0% 2011-2012 90% 2% 5% 4% 0% 0% 2012-2013 90% 2% 3% 4% 0% 0% 2013-2014 90% 3% 3% 4% 0% 0% 2014-2015 90% 2% 4% 3% 0% 0% 2015-2016 90% 4% 2% 4% 0% 0% 2016-2017 90% 3% 3% 4% 0% 0%

Durham Catholic District School Board

School Year 20 or fewer 21 22 23 24 25 or more 2003-2004 37% 10% 11% 12% 9% 21% 2004-2005 45% 9% 12% 12% 11% 11% 2005-2006 45% 13% 11% 12% 10% 9% 2006-2007 67% 14% 8% 6% 3% 2% 2007-2008 91% 5% 2% 1% 0% 0% 2008-2009 93% 4% 2% 2% 0% 0% 2009-2010 90% 3% 3% 3% 0% 0% 2010-2011 90% 2% 3% 4% 0% 0% 2011-2012 90% 2% 4% 4% 0% 0% 2012-2013 90% 3% 4% 3% 0% 0% 2013-2014 91% 4% 3% 3% 0% 0% 2014-2015 90% 2% 5% 3% 0% 0% 2015-2016 90% 4% 2% 4% 0% 0% 2016-2017 90% 2% 3% 5% 0% 0%

Halton District School Board

School Year 20 or fewer 21 22 23 24 25 or more 2003-2004 23% 13% 15% 18% 12% 19% 2004-2005 42% 11% 12% 13% 9% 13% 2005-2006 53% 11% 10% 10% 7% 9% 2006-2007 61% 16% 8% 7% 4% 4% 2007-2008 91% 2% 3% 4% 0% 0% 2008-2009 90% 3% 3% 4% 0% 0% 2009-2010 90% 1% 3% 6% 0% 0% 2010-2011 90% 2% 3% 5% 0% 0% 2011-2012 90% 3% 2% 5% 0% 0% 2012-2013 90% 3% 2% 5% 0% 0% 2013-2014 91% 2% 2% 4% 0% 0% 2014-2015 92% 3% 2% 2% 0% 0% 2015-2016 91% 3% 3% 3% 0% 0% 2016-2017 94% 2% 2% 1% 0% 0%

Halton Catholic District School Board